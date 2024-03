Cade in una scarpata, muore giovane escursionista

Un giovane escursionista è morto ieri sera a Roghudi, nel reggino. Giorgi Tzanelitze, di 23 anni, georgiano, durante una escursione in compagnia di altri tre coetanei è scivolato in un dirupo impervio.

La tragedia si è consumata in località Ghorio dove sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi, giunti sul posto, solo stamani hanno potuto recuperare il corpo del ragazzo lungo la scarpata. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco, vista la difficoltà a risalire la scarpata, hanno fatto intervenire un elicottero del Reparto volo di Lamezia Terme del Corpo con una barella vericellata per il recupero della salma.



