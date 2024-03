Sindaco Catanzaro, 'serve redazione Rai staccata nel capoluogo'

"Istituire una redazione staccata della TgR Calabria a Catanzaro, con una dotazione di almeno tre giornalisti e tecnologie per collegamenti, riprese e montaggio dei servizi, e creare un Osservatorio regionale, sempre a Catanzaro, sul pluralismo e la rappresentazione anche geografica dei territori sui notiziari Rai". Sono le due richieste che fa, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

"Su questi i due filoni - si afferma in una nota dell'ufficio stampa del Comune - il sindaco Fiorita intende muoversi per affrontare la questione, riemersa dopo le polemiche sul dopo derby di Cosenza, della presenza del servizio pubblico della Rai nel capoluogo".

"Stiamo ragionando - afferma Fiorita - su una serie di possibilità, esplorando sia il nostro patrimonio, sia strutture private che risultano non utilizzate da anni. Servirà ovviamente un locale ampio, dotato di parcheggi e di uno studio adeguato per i collegamenti e il montaggio dei servizi. Ma una sede della Rai non è solo una questione di metri quadrati; è una questione di risorse professionali e tecnologiche. Per cui ci impegneremo per una struttura giornalistica permanente. Va ovviamente aperta un'interlocuzione con i vertici dell'azienda ed è mia intenzione compiere i necessari passi formali con il direttore della TgR, Alessandro Casarin, con l'amministratore delegato, Roberto Sergio, il direttore generale, Giampaolo Rossi, e con la presidente del CdA Marinella Soldi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA