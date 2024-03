Startup catanzarese a festival imprese innovative negli Usa

C'è anche la catanzarerse Sly tra le 12 startup che partecipano fino a mercoledì 13 marzo al festival South by Southwest (Sxsw), iniziativa dedicata alla musica e al cinema indipendente, che si svolge ad Austin, nel Texas, e che organizza al suo interno anche un expo per le imprese innovative.

Il padiglione Italia, coordinato dall'ufficio di Los Angeles dell'Ice, l'Agenzia per promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ospita anche la startup di Catanzaro che si occupa di rilevamento e mitigazione degli incendi. Grazie ad una piattaforma basata sull'Intelligenza artificiale e a un sistema di sensori IoT e rilevatori di gas, infatti, Sly rileva incendi in zone naturali nelle fasi iniziali e ne prevede la potenziale evoluzione consentendo, è spiegato in una nota, risposte tempestive e ottimizzando quindi anche i costi degli interventi.

Lo spazio espositivo dedicato all'Italia, oltre alla 'sentinella digitale' nata in Calabria, propone anche altre idee innovative, 12 in tutto, come, ad esempio, una piattaforma di car sharing tra privati (chi ha un auto ma la usa poco e chi non ne possiede ma ne ha bisogno ogni tanto) e mette insieme tante aziende innovative da tutto il mondo per offrire una prospettiva su come la creatività, attraverso la tecnologia, cambierà la società nei prossimi anni. Ci sono infatti anche piattaforme AI per il retail e l'industria e, restando in ambito artistico-musicale, un vero e proprio sistema operativo per audiofili che integra tutte le funzioni per l'ascolto di musica digitale disponibili tra le varie piattaforme.

Nel contesto della manifestazione, c'è anche la serata "Spritz, Tech & Sounds" al Parkside di Austin, un'occasione di incontro e di networking con player industriali e investitori in cui a presentazioni di giovani talenti innovatori, si accompagnano gli showcase di alcuni artisti italiani.



