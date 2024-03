In Calabria 149 realtà impegnate in gestione beni confiscati

Sono 149 in 43 comuni le realtà impegnate nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata in Calabria. I dati emergono da un Focus sulla Calabria di Libera che, in occasione dell'anniversario della legge n. 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati, ha censito le esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati con la ricerca "Raccontiamo il bene". Una rete di esperienze, è scritto in una nota, in grado di fornire servizi e generare welfare, di creare nuovi modelli di economia e di sviluppo, di prendersi cura di chi fa più fatica. In Italia sono 1065 i soggetti impegnati.

In Calabria, dai dati raccolti sul attraverso l'azione territoriale della rete di Libera emerge che il 66% delle realtà sociali è costituita da associazioni di diversa tipologia (99) di cui 2 associazioni sportive, mentre sono 25 le Coop sociali e consorzi di cooperative pari al 16,3%. Tra gli altri soggetti del terzo settore ci sono 13 realtà del mondo religioso (diocesi, parrocchie e Caritas), 5 fondazioni e 7 enti pubblici (tra cui aziende sanitarie e consorzi di Comuni). Nel censimento non sono compresi i beni immobili riutilizzati direttamente per finalità istituzionali dalle amministrazioni statali, che in Calabria, secondo le stime di Libera sono 342, e quelli gestiti direttamente dagli enti locali, 600.

In molti casi, in Calabria, la singola esperienza di riutilizzo comprende più beni confiscati, anche di tipologia diversa. Sono 72 i soggetti gestori che svolgono le loro attività in appartamenti, a volte con box auto o con piccoli giardini; 35 le esperienze di gestione di terreni a uso agricolo mentre 40 hanno in gestione ville, fabbricati su più livelli e di varia tipologia catastale o singole palazzine. Sono 87 i soggetti gestori le cui attività sono direttamente legate a servizi di welfare e politiche sociali per la comunità; 50 si occupano di promozione del sapere, di turismo sostenibile e di cultura, 16 legate ad attività agricole e ambientali e 7 in attività sportive.

I beni immobili confiscati e destinati sono 3.137 mentre 1880 quelli in attesa di essere destinati. Sul lato delle aziende, sono 227 quelle destinate e 310 quelle ancora in gestione.





