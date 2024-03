Confiscati beni per 700mila euro ottenuti senza giustificazioni

I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno confiscato beni per un valore di circa 700 mila euro a carico di un soggetto ritenuto vicino alle cosche della zona, già noto alle forze dell'ordine. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro sezione Misure di prevenzione su richiesta della Procura di Lamezia Terme.

In particolare, attraverso specifici e accertamenti economico-finanziari sul conto dell'uomo è stato ricostruito il profilo economo - patrimoniale dei vari soggetti coinvolti in prima persona e/o per l'interposizione fittizia nelle varie disponibilità patrimoniali, individuando acquisizioni di beni immobili quali abitazioni e terreni prive di giustificazioni.

Complessivamente, la Guardia di finanza ha confiscato cinque appartamenti e due fondi agricoli situati in diversi comuni della provincia di Catanzaro.



