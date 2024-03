Amplifon con gruppo Arena per favorire la prevenzione dell'udito

Amplifon e il gruppo Arena, società della grande distribuzione organizzata, hanno avviato una collaborazione per favorire la prevenzione uditiva in occasione della Giornata mondiale dell'udito indetta dall'organizzazione mondiale della sanità.

Per tutto il mese di marzo, i clienti dei supermercati Decò in Sicilia e a Reggio Calabria in possesso della carta fedeltà Unica, potranno rivolgersi ai circa 90 centri specializzati Amplifon presenti nelle due regioni per effettuare un test gratuito dell'udito, usufruendo di una promozione dedicata in caso di necessità di un dispositivo acustico.

Insieme al Gruppo Arena "abbiamo voluto lanciare un messaggio di prevenzione in occasione del mese dedicato alla cura dell'udito, avviando per la prima volta una partnership con un attore chiave della grande distribuzione organizzata", afferma Ennio Caiolo, general manager di Amplifon Italia. "In Amplifon - aggiunge - siamo da sempre impegnati a diffondere la cultura della salute uditiva e della prevenzione a tutte le età per favorire una migliore qualità della vita".

"Sono estremamente orgoglioso di annunciare questa collaborazione con Amplifon, una realtà che condivide i nostri valori di attenzione e cura verso il benessere dei clienti," afferma Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena. "Crediamo fermamente che la prevenzione e la sensibilizzazione sulla salute uditiva siano fondamentali per garantire una migliore qualità della vita".



