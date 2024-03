Nuova aggressione ad agente nel carcere di Rossano

(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 02 MAR - Una nuova aggressione ad un agente della polizia penitenziaria si è verificato nel carcere di Rossano. A rendere noto l'episodio è stato il Sappe.

Secondo quanto riferito dal sindacato, un detenuto posto in partenza si è rifiutato di farsi perquisire e ha aggredito un agente con calci e pugni. Grazie al pronto intervento degli altri colleghi è stato evitato il peggio.

"Da quanto si apprende - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale - l'agente, nonostante l'aggressione, ha evitato di andare in ospedale per garantire il servizio, a causa della carenza di organico. Elevatissimo il senso di responsabilità e il sacrificio dello stesso".



