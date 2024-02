"Borgo dei borghi 2024", presentata candidatura Badolato

"Una bella storia la candidatura di Badolato alla competizione 'Il Borgo dei Borghi 2024'.

Ricordo che 30 anni fa Badolato era un paese in vendita ed oggi è tra i borghi più belli d'Italia. Un grande risultato! Esprimo anche il sostegno all'iniziativa da parte del presidente Occhiuto, col quale siamo impegnati per sostenere il rilancio di Badolato come comunità emblematica di una Calabria dei borghi, splendide realtà che meritano un'occasione". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, nel corso della conferenza stampa per promuovere la candidatura di Badolato alla competizione "Il Borgo dei Borghi 2024".

"In tal senso - ha aggiunto l'assessore Gallo - la Regione ha messo in campo diverse iniziative finalizzate alla realizzazione di un turismo destagionalizzato, che possa dare il via ad un altro modello di sviluppo alla Calabria e che ha bisogno anche di occasioni come questa che noi sosteniamo con un'intensa azione di promozione. Per sostenere in maniera poderosa anche questa importante azione di promozione della Calabria, abbiamo stipulato un contratto di servizio con la Rai che prevede, oltra al grande evento di Capodanno, altre 50 uscite su diversi programmi della Tv di Stato, come le tre puntate che andranno in onda su Geo dedicate proprio ai Borghi più belli della nostra regione. Ora, come per Tropea, tutti ci dobbiamo impegnare per raggiungere quest'altro grandissimo obiettivo. Stiamo tutti con Badolato perché stiamo tutti con la Calabria".

All'incontro con la stampa sono intervenuti l'assessore alle Politiche sociali delegata ai Borghi del Comune di Badolato, Pia Russo, ed il coordinatore e presidente della sezione calabrese dell'associazione Borghi più belli d'Italia, Andrea Ponzo.

Presenti anche il vicesindaco, Ernesto Menniti, ed il presidente della Pro Loco, Pietro Piroso.



