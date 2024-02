Scoperte piazze di spaccio a Gioia Tauro, due arresti

Avrebbero spacciato dosi di cocaina, marijuana e hashish, nelle più svariate ore del giorno e anche in zone molto popolate incuranti dei passanti e addirittura, in alcuni casi, in presenza di minori. La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha eseguito quattro misure cautelari, di cui due in carcere, nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. I destinatari dei provvedimenti sono tre uomini e una donna, tutti residenti a Gioia Tauro.

Le indagini e i riscontri effettuati hanno permesso agli agenti della Sezione investigativa di accertare l'attività illecita messa in atto dagli indagati e di individuare due diverse "piazze di spaccio", una di queste situata proprio nel centro della città e l'altra, invece, sulla strada statale 18, all'ingresso dell'abitato.

Per due degli indagati il gip di Palmi ha disposto la custodia cautelare in carcere mentre gli altri due sono stati sottoposti al divieto di dimora nel comune di Gioia Tauro.





