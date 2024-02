Fotografia,dallo Ionio reggino inseguendo il mito dell'armonia

Dei suoi lavori si è occupata la rivista specializzata inglese "Professional Photo" che gli ha dedicato un'intervista apparsa sul numero 216, anche con lusinghieri riferimenti al litorale ionico reggino. Danilo Coluccio, nato e residente a Siderno, è un fotografo professionista dal 2001 e, con oltre cento scatti premiati nel 2017, ha conquistato il primo posto nella categoria Pleasure/Pain. Inoltre è stato anche tra i finalisti (second runner up) del premio "Photographer of the Year" organizzato dalle associazioni internazionali Wpja e Ag|Wpja.

Coluccio, 48 anni, fin da ragazzo, racconta, "ho inseguito il mito dell'armonia imparando, nel frattempo, il mestiere di fotografo appreso da mio padre che aveva iniziato questa attività sin dagli anni '50". Nel 1994 dopo avere conseguito la maturità artistica il fotografo sidernese ha portato avanti un percorso di ricerca dell'interazione tra pittura, scultura e fotografia. Dal 1998 al 2004, inoltre, ha collaborato con quotidiani e riviste calabresi e nel 2001. Nel corso della sua carriera ha anche effettuato servizi fotografici in Italia e all'estero e, tra i suoi lavori, può vantare il primo matrimonio, celebrato in Sicilia, dell'attrice americana Sara Lindsey.



