Sindaco Verbicaro, 'intervenire per vacche allo stato brado'

Il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, ha chiesto un "incontro urgente" al prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, "allo scopo di trovare soluzione - é detto in una nota - ad un problema di danneggiamento della proprietà privata e di minaccia all'incolumità delle persone provocato, da circa 30 anni, dalla presenza allo stato brado nel territorio comunale di una settantina di vacche".

Il sindaco ed i proprietari delle coltivazioni danneggiate puntano il dito contro un anziano allevatore "le cui gesta - affermano - sono ben noti".

Nei confronti dell'allevatore, secondo quanto si é appreso, sono state già presentate alcune denunce in merito alla regolarità della gestione della sua azienda zootecnica. Lo stesso allevatore, inoltre, non ha preso in considerazione le richieste di evitare l'allevamento allo stato brado dei sui animali o, quanto meno, di controllarli, evitando sconfinamenti e conseguenti danni alle colture.

L'allevatore, afferma ancora il sindaco Silvestri, "pensa di fare quello che vuole, probabilmente perché la legge non interviene energicamente nei suoi confronti e delle denunce ricevute se n'è sempre fregato. L'incontro che ho chiesto al prefetto rientra in una serie di iniziative che ho posto in essere allo scopo di trovare una soluzione".



