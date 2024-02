Giochi, a Catanzaro vinta una rendita di 20 anni con 1 euro

Con un solo euro, tentando la sorte al concorso Win for Life classico, si è aggiudicato una rendita di 3 mila euro al mese per 20 anni. E' quanto accaduto ad un anonimo fortunato giocatore di Catanzaro che ha centrato la combinazione vincente del concorso: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20. Numerone: 16.

La 'dea bendata' ha baciato uno dei giocatori del punto vendita Sisal Tabacchi ubicato in viale degli Angioini del capoluogo calabrese. La giocata risultata vincente ha riguardato il concorso n. 925. Il vitalizio è il 470mo assegnato a livello nazionale dalla Sisal.



