Occhiuto, mia elezione vicesegretario Fi importante per Calabria

"Ieri il Congresso nazionale di Forza Italia mi ha eletto vicesegretario nazionale del partito.

È una buona cosa perché è importante che un calabrese sia al vertice di un partito nazionale come Forza Italia. Ed è importante anche per la Calabria perché rende più autorevole a livello nazionale il governo regionale per ottenere le cose che servono alla Calabria". Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video postato sul suo profilo Instagram.

"Non ho alcuna intenzione - aggiunge Occhiuto - di lasciare il mio lavoro di presidente di Regione e non mi candido alle europee. Ci sono tante cose che ho in mente e che voglio realizzare nei prossimi tre anni. Viva la Calabria".



