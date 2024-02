Incidente con due morti, vittime avevano 43 e 33 anni

I due morti nell'incidente stradale accaduto lungo la strada statale "Silana Crotonese" sono Piero Riolo, di 43 anni, e Lorenza Aloisio, di 33, entrambi di Crotone.

Le vittime viaggiavano a bordo della Fiat "Punto" scontratasi, per motivi in corso d'accertamento, con un'altra vettura, una Volkswagen "Golf", sulla quale si trovavano i due feriti. Si tratta di una donna e della figlia, ricoverate entrambe con prognosi riservata nell'ospedale di Crotone. La prima è stata sottoposta ad intervento chirurgico, mentre la figlia é ricoverata in rianimazione.



