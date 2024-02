Tenta di disfarsi di dosi di marijuana, arrestato diciannovenne

Sorpreso dai carabinieri insospettiti dai suoio movimenti mentre era in compagnia di un minore nel centro di Bagnara Calabra, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti dosi di marijuana. Un diciannovenne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi togliendosi dalla tasca le dosi e gettandole ai piedi di un albero. Bloccato e perquisito è stato trovato con la sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita, oltre a 150 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività illecita. All'interno dell'abitazione del diciannovenne, a seguito di un'ulteriore perquisizione, sono state trovate altre dosi di marijuana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA