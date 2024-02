Pnrr,a S. Maria del Cedro rivoluzionato sistema raccolta rifiuti

Il Comune di Santa Maria del Cedro ha aggiudicato l'affidamento per la modernizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti che si prepara a una complessiva rivoluzione grazie a un finanziamento ministeriale di circa 1 milione di euro da fondi del Piano nazionale ripresa resilienza. I fondi del Pnrr, infatti, saranno impiegati per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prevedendo l'installazione di ecosiole informatizzate "per permettere soprattutto il conferimento senza vincoli di orario e di calendario", informano dall'ente, ed ecocompattatori "intelligenti" per specifici rifiuti come contenitori di plastica o lattine che, tramite sistemi informatici, premiano i cittadini con l'emissione di buoni sconto e bonus sulla spesa.

L'innovazione informatica riguarderà anche direttamente le utenze presso le abitazioni, i condomini e gli esercizi commerciali che saranno dotate di contenitori di capacità variabile tra i 40 e i 1.100 litri. Tra le altre niovità figurano anche contenitori inseriti nell'arredo urbano di spazi pubblici altamente frequentati e un Centro di raccolta comunale in un'apposita area pubblica per il conferimento di quei rifiuti spesso oggetto di abbandono indiscriminato sul territorio, come ad esempio gli ingombranti.

"Per migliorare e adeguare a uno standard qualitativo accettabile il servizio attuale - informa ancora l'ente - si è scelto di applicare sistemi innovativi, così da spingere fin da subito verso un traguardo di sostenibilità della raccolta differenziata. In particolare, si prevedono l'adozione di innovativi sistemi di tracciabilità (tag R-FID)".

L'amministrazione comunale punta così ad avere un controllo costante nel tempo di ogni fase del ciclo, attraverso rilevazioni dei conferimenti porta a porta, al centro di raccolta comunale e presso le ecoisole informatizzate oltre a monitorare costantemente l'attività degli automezzi.



