Rapina in centro scommesse, arrestato presunto responsabile

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, del quale non sono state rese note le generalità, con l'accusa di essere stato il responsabile della rapina messa in atto l'8 febbraio scorso a Crotone all'interno di un centro scommesse.

Il responsabile della rapina, mascherato con un passamontagna, dopo avere ingaggiato una colluttazione con un dipendente del centro scommesse, si era impossessato dei 950 euro custoditi in cassa. Il dipendente dell'esercizio commerciale era anche riuscito a raggiungere il responsabile della rapina, recuperando il denaro. L'autore del colpo era però riuscito a dileguarsi.

Le indagini svolte successivamente dalla Squadra mobile e dall'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura hanno consentito di identificare nel quarantottenne, che ha precedenti di polizia, il presunto responsabile della rapina, a carico del quale è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica.



