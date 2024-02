Operazione nel Catanzarese, 22 arresti per 'ndrangheta

Un'operazione contro la 'ndrangheta é stata eseguita la scorsa notte nel Catanzarese. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia a carico di 22 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altri reati, come estorsione, aggravati dalle modalità e dalle finalità mafiose. Agli arrestati si contestano anche il traffico di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona ed il danneggiamento.

Per 19 delle 22 persone coinvolte nell'operazione è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre le restanti tre sono finite ai domiciliari. Agli arrestati vengono contestati anche, sempre a vario titolo, il concorso esterno in associazione mafiosa, il furto in abitazione e il danneggiamento seguito da incendio.



