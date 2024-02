Damilano 'speciale in tv, non dimentichiamo la strage di Cutro'

È la notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. Un caicco partito dalla Turchia con a bordo circa 180 persone si spezza in due, arenandosi tra la violenza delle onde contro una secca a pochi metri dal litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. E' una tragedia: 94 vittime, con 34 bambini, e un'inchiesta della magistratura ancora in corso per omissione soccorro e disastro colposo. A raccontarlo un anno dopo è Marco Damilano con uno speciale de Il cavallo e la torre, realizzato direttamente sui luoghi del naufragio, il 23 febbraio alle 20.40. su Rai3.

"È la prima volta che la trasmissione esce dallo studio - racconta il giornalista all'ANSA - Volevamo portarci nel luogo di una vicenda tra le più drammatiche degli ultimi anni e che in questi mesi abbiamo sempre raccontato, cercando di ricostruire cosa è accaduto e chi doveva intervenire. Mi sembrava giusto, in un fine settimana affollato di celebrazioni, essere una sorta di anteprima. Ci saremo, ovviamente, anche alla manifestazione di domenica come alla veglia del 26 alle 4 di notte, l'ora del naufragio". Ad accogliere il programma, quello stesso PalaMilone che un anno fa vide le lunghe file di bare delle vittime e dove il presidente Mattarella andò a portare il dolore di tutto il Paese. "Nel parterre avremo parenti delle vittime e sopravvissuti, le associazioni, il sindaco di Crotone e alcuni testimoni. Sono contento - riflette Damilano - che la Rai stia sostenendo con tutta la struttura produttiva questa serata speciale, che sicuramente è qualificante per il servizio pubblico. Quella di Cutro - prosegue - io la chiamo strage, non naufragio, per il numero di morti, per le responsabilità ancora da accertare ma visibili nella dinamica dei fatti. C'è un Paese che si è sentito ferito e vuole dare giustizia alle famiglie delle vittime, perché crede che sia un dramma di tutti e non solo di chi è rimasto coinvolto o, peggio ancora, di chi viene considerato straniero".



