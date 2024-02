Beni per 2,5 milioni sequestrati a indagati processo Orthrus

Beni per un valore di oltre 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro e da personale del Centro operativo Dia di Catanzaro, coordinati dalla Dda a due soggetti coinvolti nell'operazione "Orthrus" sulla cosca di 'ndrangheta attiva a Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale, poi assolti con sentenza non ancora passata in giudicato.

La misura, adottata dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Dda, ha riguardato terreni, immobili, società, e disponibilità finanziarie ed è stata presa sulla base delle indagini patrimoniali svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria-Gico della Finanza e dalla Dia, volte a verificare la effettiva disponibilità, la provenienza dei beni e la sproporzione del relativo valore rispetto ai redditi dichiarati e alla attività lavorativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA