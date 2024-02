Trovato in possesso di 2 chili di droga, arrestato

Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Mesoraca dopo essere stato trovato in possesso di circa due chili di droghe di vario tipo. I militari, nei giorni precedenti l'arresto, nel corso di servizi di controllo del territorio, hanno notato un assiduo via vai di soggetti nell'abitazione dell'uomo e pertanto hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare.

All'interno del garage di proprietà dell'arrestato, nascosto in un grande contenitore di plastica dura, i carabinieri hanno trovato la sostanza stupefacente: 697 grammi di hascisc, un chilo di marijuana e 140 grammi di cocaina. Trovato anche un bilancino di precisione materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il sequestro ha rivelato ai militari una bizzarra ma non rara particolarità, infatti su due panetti di hascisc era presente un adesivo di carta riportante il logo - naturalmente falso - di un famoso marchio di moda Utilizzare la modalità di "branding" per il confezionamento, cioè apporre sulle sostanze marchi di aziende famose, squadre di calcio o scuderie automobilistiche, evidenziano i carabinieri, è ormai molto diffusa e serve sia a "garantire" agli occhi dell'acquirente l'elevata qualità dello stupefacente, sia una vera e propria pubblicizzazione della sostanza al fine di renderla riconoscibile e quindi acquistabile sempre dalla stessa clientela.

La sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 20mila euro.



