Esonerato l'allenatore del Crotone Lamberto Zauli

Lamberto Zauli non è più l'allenatore del Crotone, che milita nel campionato di serie C.

La società, dopo i quattro recenti pareggi consecutivi, ha reso noto di avere esonerato il tecnico, che era arrivato sulla panchina rossoblù nella scorsa stagione per sostituire Franco Lerda quando la squadra era al secondo posto in classifica.

Zauli, già esonerato nell'ottobre scorso, era stato richiamato dalla dirigenza dopo che i calciatori avevano espresso fiducia nel tecnico, assumendosi la colpa dello scarso rendimento della squadra.

Secondo quanto si é appreso, la società ha contattato, per la guida della squadra, Silvio Baldini, attualmente libero da impegni dopo avere portato nel 2022 il Palermo dalla serie C alla B.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA