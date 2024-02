Scontro tra due auto a Cosenza, un morto e due feriti

Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto la notte scorsa lungo la statale 107, in contrada Malavicina, alle porte di Cosenza.

A perdere la vita è stato un 26enne di Rovito che viaggiava su una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Jeep Renegade.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando di Cosenza e del distaccamento di Rende, i carabinieri di Rende e Spezzano e personale Anas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA