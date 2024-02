Esposto Pd-Verdi su ponte Stretto. Società, 'nessun segreto'

"La relazione del progettista è nelle fasi finali di approvazione. Una volta approvata sarà resa pubblica insieme a tutti gli elaborati progettuali". Così fonti della società Stretto di Messina, replicano in relazione all'esposto presentato in Procura da Pd e Avs che ha tra i motivi la mancanza di trasparenza sul progetto.

'Come più volte spiegato non esistono segreti - affermano le fonti della società - È stato chiesto a Stretto di Messina di avere copia di un lavoro non ancora completato che prevede un iter approvativo disciplinato per legge. L'istruttoria della Stretto di Messina sulla Relazione del progettista, avviata a partire dal 30 settembre, ha coinvolto oltre alla Direzione tecnica della società, la Parsons transportation Group in qualità di Project manager consultant e un Expert panel quale organo a supporto per le attività tecniche di Alta sorveglianza'.

Pd e Alleanza Verdi sinistra hanno presentato un esposto alla procura sul Ponte sullo Stretto. Lo hanno reso noto i leader Elly Schlein (Pd), Angelo Bonelli (Verdi) e Nicola Fratoianni (SI) n conferenza stampa. Fra i motivi, la mancanza di trasparenza: "Il governo e la società Ponte sullo stretto non hanno reso pubblici documenti fondamentali per capire l'entità del progetto, le procedure - ha spiegato Bonelli - La relazione sul progetto è stata negata ai parlamentari, adducendo che sono riservati e segreti, eppure impegnano lo stato per 14,6 miliardi di euro".



