Camion si ribalta sulla A2, disagi nel cosentino

Incidente stradale sull'autostrada A2, in direzione Sud, tra gli svincoli di Frascineto e Sibari, con disagi alla circolazione. L'autista di un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla sede stradale perdendo parte del carico di collettame che trasportava. Ferito il conducente, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo del mezzo ed estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e del Comando di Cosenza.

L'uomo è stato soccorso da personal del Suem118 per le prime cure e poi trasferimento nell'ospedale di Castrovillari.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polstrada del distaccamento di Frascineto e personale Anas.

Attualmente sulla corsia dell'autostrada, nel tratto interessato dal sinistro, è in atto, sino al termine delle operazioni di soccorso e di recupero del mezzo, un restringimento.



