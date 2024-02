Teatro, applausi a Caulonia per 'Giovanni e Paolo- Gli antieroi'

Si è concluso con un lungo applauso finale, segno di apprezzamento da parte del pubblico, lo spettacolo "Giovanni e Paolo - Gli antieroi" andato in scena a Caulonia all'interno dell' Auditorium Casa della Pace "Angelo Frammartino". L'evento, proposto dal Teatro Incanto per la rassegna teatrale di Ama Calabria, e che si propone di mostrare il lato più umano dei due magistrati che hanno fatto la storia d'Italia, Falcone e Borsellino, è stato finanziato con risorse del Piano di Sviluppo e Coesione "per il finanziamento di Programmi di Distribuzione Teatrale" dalla Regione.

La storia è quella di uomini che devono e vogliono compiere il proprio dovere, e sono disposti a farlo anche a costo della vita. Il tempo che scorre è il punto focale attorno cui ruota l'intera messa in scena. È il tempo che permette di viaggiare tra il passato e il futuro, ancora sconosciuto ai due protagonisti Sullo sfondo, all'inizio, passano le immagini dell'attentato alle Torri Gemelle, l'11 settembre 2001, profilando un nesso tra quell'evento e i due giudici, che verrà chiarito più avanti. I due interpreti si muovono in una scenografia essenziale, fatta da due scrivanie piene di scartoffie, bicchieri di caffè vuoti e mozziconi di sigaretta, oltre ad una fotocopiatrice che non funziona. Sono all'Asinara, in Sardegna, completamente soli. Sembrano quasi esiliati, mentre lavorano al maxi processo di Palermo.

La regia dello spettacolo è di Francesco Passafaro a cui si deve anche il testo teatrale. Passafaro interpreta Giovanni Falcone mentre Roberto Malta è Giovanni Borsellino. Il terzo elemento che porta scompiglio all'interno di quella stanzetta dell'isola è Marta, ruolo affidato a Francesca Guerra.



