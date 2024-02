Scontro frontale auto-camion, morto 33enne nel Cosentino

Un uomo di 33 anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale ionica 106 nel territorio di Trebisacce. La vittima era alla guida di una Lancia Y10 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un mezzo pesante. Il decesso del conducente della vettura è stato immediato. Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e personale Anas. La strada statale 106 è rimasta chiusa per diverse ore. Si lavora adesso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

La salma è stara trasportata all' obitorio dell'ospedale di Rossano.



