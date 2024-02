Protesta trattori, inscenato 'funerale' comparto agricoltura

Un migliaio di persone, tra le quali molti studenti delle scuole cittadine, hanno partecipato stamani ad una manifestazione indetta dagli agricoltori davanti al cimitero di Polistena. Un'iniziativa, indetta simbolicamente per "la tumulazione" del comparto agricolo, alla quale ha partecipato decina circa di sindaci della Piana.

I manifestanti, sono giunti nei pressi dell'entrata del cimitero con una bara riempita con prodotti agricoli e un manifestato funebre. Ai ragazzi sono stati regalati arance e mandarini, simbolo della Piana di Rosarno. Numerosi gli interventi dei primi cittadini e di qualche associazione del territorio. Tutti si sono detti solidali con le battaglie che gli agricoltori stanno conducendo in mezza Europa contro le politiche della Comunità Europea. Davanti a quasi 100 trattori i manifestanti hanno annunciato che continueranno la protesta. Per domani mattina è previsto l'arrivo alla rotonda di Rosarno che è diventata la base logistica del movimento dei trattori; è previsto l'arrivo del Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA