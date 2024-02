Premiati studenti durante Consiglio comunale aperto a Siderno

Il Consiglio comunale di Siderno si é riunito in seduta straordinaria aperta nel corso della quale il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, nell'ambito di una più ampia iniziativa dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori ai danni degli amministratori locali, ha consegnato ad una delegazione di studenti dell'Istituto Ipsia di Siderno/Locri una targa ricordo conferita dai ministri dell'Interno e dell'Istruzione e del Merito per l'impegno profuso nella realizzazione del progetto di sensibilizzazione a sostegno degli amministratori locali rispetto al fenomeno delle intimidazioni.

All'incontro sono intervenuti il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni; il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Archinà, ed il dirigente dell'Ipsia, Gaetano Pedullà.

Nel corso dell'iniziativa è stato proiettato il video "Io ci sono", realizzato a conclusione del loro percorso formativo dagli studenti, che, come ha raccontato il Dirigente scolastico, "hanno collaborato in modo costruttivo con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, toccando con mano argomenti di grande rilevanza sociale e civica".

Il prefetto Vaccaro, nel congratularsi "per il significativo lavoro che è stato realizzato", ha raccomandato ai giovani "un utilizzo etico e consapevole dei social network", esortandoli "a promuovere i valori civici e della legalità" ed a riservare la loro attenzione "alla necessità di approfondire la conoscenza dei ruoli istituzionali e di partecipare dinamicamente alla vita della comunità".



