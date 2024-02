Protesta trattori in Calabria, in cento per strade Castrovillari

Si sposta ai piedi del Pollino la protesta degli agricoltori cosentini, giunti a Castrovillari dalla Valle dell'Esaro e dalla Sibaritide. Oltre un centinaio sono partiti dal presidio permanente dello scalo di Spezzano Albanese diretti a Castrovillari dove hanno sfilato per le vie del centro. Il corteo si è poi fermato sotto la sede della Coldiretti in piazza Giovanni XXIII, paralizzando le arterie di entrata e uscita dalla città del Pollino.

Contestualmente anche a Rende, nei pressi dello svincolo autostradale, gli agricoltori, con una decina di trattori in presidio fisso, hanno protestato per le scelte in campo agricolo messe in piedi dalla comunità europea promettendo di andare avanti ad oltranza fin quando il Governo non darà risposta alle loro richieste. Il presidio rendese non ha creato alcun problema alla viabilità.

Alla manifestazione a Castrovillari era presente anche Danilo Calvani, leader nazionale del C.R.A che anima la protesta dei trattori. "Stanno distruggendo l'agricoltura - ha detto Calvani - perché vogliono farci mangiare la farina di grillo e le carni sintetiche. Questa è un'imposizione indiretta che deve finire".

A fine protesta, Calvani ha lasciato Castrovillari per raggiungere il presidio di Lamezia Terme dove stasera i comitati calabresi si riuniranno per decidere le prossime iniziative da intraprendere a livello nazionale.



