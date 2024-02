Perseguita la ex con minacce di morte, divieto di avvicinarla

Ha molestato la ex moglie con ripetuti messaggi e l'ha minacciata in più occasioni. Per tale motivo, la Polizia ha notificato un'ordinanza del divieto di avvicinamento alla parte offesa ad un 59enne indagato per atti persecutori. Il provvedimento è giunto a conclusione di una rapida attività investigativa coordinata dalla Procura di Cosenza e avviata dalla Squadra mobile dopo la denuncia presentata dalla donna ai poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale.

La donna, in particolare, ha raccontato che, dopo la separazione dal coniuge, l'uomo ha iniziato a minacciarla di morte se non fosse tornata con lui con continue chiamate e messaggi. L'uomo riprendeva imperterrito a telefonare all'ex prospettando che l'avrebbe uccisa, anche dopo l'ammonimento emesso dal questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro. L'uomo, quando l'ex moglie ha smesso di rispondere alle chiamate, ha poi utilizzato altri contatti telefonici per mettere in atto i suoi propositi.

Le indagini, coordinate dalla Procura diretta da Mario Spagnuolo, hanno trovato il loro epilogo ieri pomeriggio con l'esecuzione della misura cautelare notificato all'uomo dalla Squadra mobile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA