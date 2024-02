In auto con 125 chili di hascisc, arrestato a Villa S.Giovanni

La Guardia di finanza ha arrestato agli imbarcaderi di Villa San Giovanni un quarantaseienne diretto in Sicilia mentre era alla guida di un'automobile sulla quale erano nascosti 125 chili di hashish.

La sostanza stupefacente, contenuta in sei borsoni, è stata trovata, nel corso di una perquisizione, dai finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni con l'ausilio di due cani antidroga.

Al quarantaseienne, residente in provincia di Roma ed al quale viene contestato il reato di traffico di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati due telefoni cellulari che saranno adesso esaminati nel tentativo di individuare le persone alle quali era destinata la droga.



