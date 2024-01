In sella a bici rapina cellulare a minore e scappa, arrestato

In sella ad una bicicletta ha strappato a il telefono cellulare dalle mani di una ragazza minorenne, appropriandosi anche di 40 euro che erano custoditi nella cover per poi scappare via facendo perdere le proprie tracce. E' successo a Crotone dove gli agenti della Sqaurda mobile hanno arrestato per rapina un uomo di 26 anni, originario di Cutro, con precedenti di polizia.

La vittima dello scippo, secondo quanto ricostruito, stava procedendo a piedi su una via cittadina per recarsi a scuola quando è stata avvicinata dal ventiseienne che le ha sfilato di mano il cellulare. L'intervento degli agenti delle volanti intervenuti sul posto ha consentito di raccogliere le prime informazioni dalla vittima che è riuscita a fornire una descrizione dell'uomo e del mezzo utilizzato; proprio grazie a questi dati, subito trasmessi a tutti gli equipaggi della Polizia di Stato presenti sul territorio cittadino, i poliziotti sono stati in grado di individuare il ventiseienne mentre transitava a bordo della bicicletta. Le attività finalizzate a riscontrare gli elementi forniti dalla minorenne hanno permesso oltre che di individuare il presunto autore della rapina, anche di recuperare il cellulare e la somma di denaro sottratti alla ragazza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA