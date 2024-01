Droga nascosta nella libreria di casa, un arresto a Cosenza

Aveva nascosto cocaina e hascisc all'interno della libreria del suo appartamento. Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cosenza in flagranza di reato con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari della stazione di Cosenza Centro, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio e a seguito di perquisizione domiciliare, hanno trovato nella disponibilità del cinquantacinquenne, circa 40 grammi di cocaina, suddivisi in 7 involucri termosaldati e 4 grammi di hascisc, inseriti in due involucri termosaldati oltre ad un bilancino. Dagli accertamenti tecnici effettuati è risultato che dalla sostanza stupefacente che è stata sequestrata sarebbe stato possibile ricavare rispettivamente 204 di cocaina e 49 di hascisc.



