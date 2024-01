Calcio: dal Crotone arriva al Potenza il difensore Spaltro

Un arrivo e una partenza per il Potenza calcio, decimo in classifica nel girone C della serie C.

In particolare, oggi l'ufficio stampa della società rossoblù ha ufficializzato il prestito dal Crotone (serie C, girone C) del difensore esterno Riccardo Spaltro, classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Roma. Ufficiale anche la cessione, a titolo definitivo, del difensore Bright Gyamfi al Cosenza (serie B).

Domenica prossima, 21 gennaio, il Potenza sarà ospite del Monopoli.



