Auto finisce contro un muretto, morta una 26enne

Una ragazza di 26 anni, della quale non sono state rese note al momento le generalità, è deceduta stamani intorno alle 4,20 a Lamezia Terme in un incidente stradale. L'auto che stava conducendo, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva via Sebastiano Guzzi, è finita contro un muretto. Insieme a lei nell'auto, una Nissan Pixo, c'erano un'altra ragazza e due ragazzi rimasti illesi o feriti lievemente. Il più giovane ha 17 anni.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, dipendente dal comando di Catanzaro, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e della vettura, c'è anche la Polizia stradale di Catanzaro che sta effettuando i rilievi del caso in attesa del magistrato di turno e del medico legale.



