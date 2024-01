Esce dai domiciliari per andare a casa della ex, arrestato

Negli ultimi cinque mesi avrebbe tempestato di telefonate la ex compagna, controllandone anche gli spostamenti e minacciando lei e chiunque provasse a difenderla. Fatti commessi nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per questo un uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina.

L'uomo, tra l'altro, nonostante i domiciliari, nel dicembre scorso si è allontanato da Crotone per raggiungere Torre Melissa, dove, tra le minacce, aveva preso a calci e pugni la porta di casa della ex compagna. Qualche giorno fa la vittima ha trovato la forza di denunciare e dopo gli accertamenti e le deposizioni raccolte dai carabinieri, la Procura di Crotone ha chiesto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato, emessa dal Gip.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA