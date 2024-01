Scontro tra due auto sulla statale 106, quattro morti

Quattro persone, tutte giovani, sono morte in un incidente stradale accaduto lungo la statale 106 jonica, a Montauro, a pochi chilometri da Catanzaro.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiat Idea ed una Fiat Panda, che, secondo quanto é emerso dai primi rilievi, si sarebbero scontrate frontalmente.

Le vittime, tre donne ed un uomo, viaggiavano tutte a bordo della Fiat Panda ed il loro decesso é stato istantaneo. Sull'altra vettura c'era una sola persona che é rimasta ferita ed é stata portata in ospedale. I rilievi vengono condotti dai carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale dell'Anas.

Le vittime dell'incidente, secondo quanto si é appreso, sono tre donne ed un uomo, tutte giovani. I rilievi hanno confermato che lo scontro tra le due auto è stato frontale. La Panda sulla quale viaggiavano le quattro vittime era diretta verso la provincia di Reggio Calabria, mentre la Fiat Idea condotta dalla persona che è rimasta ferita in modo grave e che è stata portata nell'ospedale di Catanzaro, procedeva in direzione nord.

