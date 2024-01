Aggrediscono infermiere in guardia medica di Soriano

Momenti di tensione ieri sera alla guardia medica di Soriano, dove è stato aggredito un infermiere, e al pronto soccorso di Vibo, Tutto ha avuto inizio alle ore 21,30 quando nella postazione di continuità assistenziale di Soriano si sono presentate cinque persone, in preda all'alcol e una con una ferita alla testa.

Avrebbero iniziato ad inveire contro la dottoressa di turno la quale, presa dalla paura, ha chiamato subito il 118, chiedendo aiuto. A quel punto la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza ma quando la squadra è arrivata un infermiere sarebbe stato colpito con un pugno al volto. Sono stati così chiamati i carabinieri ma prima che riuscissero ad arrivare sul posto, i cinque si sono messi in macchina e si sono diretti verso il pronto soccorso di Vibo dove anche qui avrebbero iniziato a sbraitare.

L'agente della Sicurtransport, in servizio nella postazione, constatata la situazione critica, ha allertato i carabinieri che erano già stati avvisati dai colleghi di Soriano e si sono recati sul posto riportando la calma.

Il ferito, un giovane di 24 anni, è stato trasferito a Catanzaro dopo che gli è stato riscontrato un trauma cranico, mentre l'infermiere aggredito, che ha avuto una crisi d'ansia ed è stato medicato.

Sulla posizione dei cinque giovani sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri così come sulla versione del 23enne che ha raccontato di essersi procurato le ferite in seguito ad una caduta da una scala. Su questo i quatto giovani sono stati ascoltati in caserma per tutta la notte e per due di loro è scattata la denuncia per lesioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA