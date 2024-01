A casa aveva cocaina ed hascisc, arrestato dalla Polizia

Un 29enne è stato arrestato dalla Polizia, a Crotone, per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti. Nel corso di un controllo nel quartiere Acquabona, recentemente interessato da una operazione della Squadra mobile che ha arrestato 12 persone, gli agenti delle Volanti hanno individuato un soggetto, già noto alle forze dell'ordine, alla guida della sua auto e lo hanno fermato per un controllo.

L'insofferenza manifestata dall'uomo ha indotto gli agenti ad effettuare il controllo all'autovettura, all'interno della quale sono stati trovati oltre quattromila euro in contanti.

I poliziotti hanno quindi deciso di controllare l'abitazione dell'uomo dove sono stati trovati tre involucri contenenti complessivamente 131 grammi di cocaina, 86 grammi di hascisc, un bilancino elettronico di precisione, e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente.



