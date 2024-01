Occhiuto, 'successo straordinario Capodanno a Crotone'

"La serata di ieri è stata un successo straordinario. La città di Crotone ha mostrato al Paese il suo calore, il suo entusiasmo, la sua voglia di rinascita.

Amadeus è stato l'architetto perfetto di un grande evento che ricorderemo per sempre. E poi i dati degli ascolti televisivi, che ci danno la percezione plastica di una scommessa vinta".

Così, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"L''Anno che verrà', in onda su Rai 1 da Piazza Pitagora - aggiunge Occhiuto - ha conquistato il 40,1% di share medio. La Calabria, con il concerto e con i passaggi promozionali che hanno raccontato le eccellenze delle cinque province della nostra regione, è entrata in una sola serata nelle case di 6 milioni e 202 mila italiani. Nel picco di ascolto, a cavallo della mezzanotte, lo share è stato del 60,7%, con 9 milioni e 997 mila telespettatori. Grazie di cuore ai crotonesi, alla Rai, ai miei collaboratori ed a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo".



