Amadeus, motivi divisione con Presta non interessano alla gente

"I motivi per i quali io e Lucio Presta ci siamo divisi non interessano alla gente". Lo ha detto Amadeus nel corso della conferenza stampa svoltasi nella sede della Lega Navale di Crotone per la presentazione del Capodanno di Rai 1.

Il conduttore, rispondendo ai giornalisti, non ha voluto né confermare, né smentire che all'origine della rottura con Presta ci sia stata una diversità di opinioni sul festival di Sanremo e sull'opportunità di avere più big della musica italiana in gara anziché invitarli come ospiti "Il rapporto con Presta si è chiuso - ha Amadeus - e lui i motivi li sa, ma questo alla gente non importa. Guardiamo tutti al futuro affinché ognuno vada avanti. Questi problemi non li racconto certo in una conferenza stampa. Posso solo ribadire la mia convinzione che i super ospiti di Sanremo dovevano diventare cantanti in gara. È servito tempo, ma è successo. A Sanremo ora si entra tutti vincitori. L'importante è esserci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA