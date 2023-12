Aggressioni alla moglie davanti al figlio minore, arrestato

Avrebbe più volte aggredito fisicamente e verbalmente la moglie, anche in presenza del figlio minore, arrivando anche a minacciarla di morte per ottenere somme di denaro destinate all'acquisto di alcol e sostanze stupefacenti. Un ventinovenne è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari.

La vicenda, venuta alla luce grazie alla denuncia presentata dalla vittima, ha fatto emergere un quadro di episodi di aggressioni, violenze verbali, minacce e ingiurie che sarebbe andato avanti dal 2018. Gli accertamenti svolti dai militari e la successiva esecuzione della misura cautelare hanno impedito, secondo quanto riferito dagli investigatori dell'Arma, "una escalation di manifestazioni di violenza salvaguardando l'incolumità della vittima, spesso in pericolo e soggetta a condotte aggressive, anche a causa dell'abuso da parte del coniuge di alcool e sostanze stupefacenti"



