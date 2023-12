Riaperta galleria Limina dopo chiusura per caduta calcinacci

E' stata riaperta stamani alla circolazione, dopo tre ore di traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia, la galleria "Limina" (un tunnel di oltre tre chilometri) lungo la strada di grande comunicazione "Jonio - Tirreno", arteria, che nel reggino unisce l'autostrada Salerno - Reggio Calabria ed i comuni della Piana di Gioia Tauro con i centri della Locride.

La chiusura si è verificata nella tarda serata di ieri dopo una segnalazione della Polizia stradale che ha rilevato la caduta di diversi e consistenti pezzi di cemento staccatisi dai cornicioni che compongono la parte alta dell'ingresso, lato Mammola.

Per mettere in sicurezza la parte interessata dai crolli e poter riaprire al traffico veicolare l'arteria, sono intervenuti alcune squadre dei vigili del fuoco e gli operai dell'Anas.





