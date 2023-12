Inaugurato il Presepe artistico della Città metropolitana

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha inaugurato, nella sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, il presepe artistico del '700, in stile napoletano, opera del maestro Vincenzo Papalia, che sarà visitabile gratuitamente, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, per tutto il periodo delle festività natalizie.

All'iniziativa, promossa dall'Associazione italiana Parchi culturali (Aiparc), presieduta da Salvatore Timpano, erano presenti anche il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, ed i presidenti del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, "oltre a tanti cittadini - é detto in un comunicato - che hanno potuto ammirare la bellezza e la cura dei dettagli di un'opera unica e fortemente rappresentativa anche della tradizione reggina".

"Il presepe - ha detto il sindaco Falcomatà - racconta anche un po' la nostra storia e identità. Oltre ad essere, di per sé, elemento portante della cultura popolare del Paese, l'opera si arricchisce di particolari che narrano la tradizione reggina.

Ringrazio il presidente Timpano per avere proposto questa idea alla Città metropolitana, oltre, naturalmente, all'artista Vincenzo Papalia".

"Il presepe artistico - ha aggiunto Falcomatà - rappresenta un elemento di punta del Natale metropolitano organizzato insieme a SviProRe, con il supporto importante dell'Amministratore unico Michele Rizzo. Mi auguro sia vissuto e visitato, soprattutto, dai giovani della nostra comunità perché sono loro che devono portare avanti quest'arte millenaria. Sta quindi ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze comprenderne maggiormente il significato ed il valore. Tramandare la nostra storia e le nostre tradizioni significa non farle morire, ma soprattutto garantire loro un futuro. Questo presepe è incredibilmente curato in ogni minimo particolare ed è davvero un piacere poterlo vedere".



