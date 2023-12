Album collettivo per gli otto finalisti di "Music for change"

É disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali "Music For Change - Shared Album #23", album collettivo che contiene i brani degli 8 finalisti del premio "Music for Change 14th award". I brani sono stati composti su temi specifici a sfondo sociale.

Per 12 giorni gli artisti sono stati seguiti dai coach Stefano Amato, compositore e musicista della Brunori Sas; Maurizio Musumeci, già autore per Marco Mengoni, e JAX; Cecilia Cesario, vocal coach di Amici e Amici Celebrities; Rosario Canale, già compositore e produttore per Mengoni, Anna Tatangelo e Zero Assoluto; dai Conductor, artisti che hanno già vissuto l'esperienza negli anni precedenti, e dai due "executive coach", Taketo Gohara e Giuseppe Anastasi.

Nella tracklist di "Music for Change - Shared Album" sono stati otto i temi fondamentali sui quali i musicisti sono stati chiamati a comporre i loro brani: lavoro e dignità per la band modenese "Malvax"; ambiente ed ecologia per la cantautrice toscana electro-pop Calliope; resistenze e democrazia per il cantautore romano Montegro; migrazione e popoli per il cantautore pop Babele; disuguaglianze e marginalità per Sbazzee; parità di genere e diritti Lgbtq per Zärat; rigenerazione e futuro per Lula e cittadinanza Digitale e Cyber Risk per Smile From Godzilla.

Per gli otto finalisti comincia adesso una nuova sfida per l'assegnazione del "Premio Stream Believe". Dalla pubblicazione delle 8 canzoni inizierà il conteggio degli streams. Sarà quindi il gusto del pubblico a decretare l'ulteriore riconoscimento che sarà assegnato al brano che fino al prossimo 26 gennaio avrà ottenuto più ascolti sui digital stores.Il vincitore sarà ospitato a "Casa Sanremo" in occasione del prossimo Festival della canzone italiana.

"L'introduzione di questo premio - commenta il direttore artistico, Gennaro de Rosa - rappresenta una prassi ormai consolidata anche grazie alla partnership con Believe perché va oltre il prezioso parere delle giurie che hanno assegnato i riconoscimenti. È la prova su strada. Il nostro obiettivo è da sempre quello di diffondere buone prassi attraverso la musica.

Questo momento di ascolto e diffusione è fondamentale per portare a compimento la nostra mission".



