Treno travolge camion, morti i due conducenti

Una dipendente delle Ferrovie dello Stato ed il conducente di un camion sono morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto, per cause in corso d'accertamento, in località "Thurio" di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

La donna che é deceduta era la capotreno del convoglio, un treno regionale che collega la frazione "Sibari" di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano. Il treno ed il camion, subito dopo lo scontro, hanno preso fuoco. La capotreno ed il conducente del camion sono morti sul colpo.

Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco. Si sta accertando la dinamica dei fatti e, in particolare, i motivi per i quali il camion si trovasse sui binari.

Nessuno dei vagoni del treno ha subito conseguenze a causa dell'incidente e, dunque, nessuno dei passeggeri é rimasto ferito. Il conducente del camion viaggiava da solo a bordo del mezzo. Il locomotore ed il camion, a causa delle fiamme che li hanno investiti dopo lo scontro, sono andati totalmente distrutti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA