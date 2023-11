Violenza donne:manifestazione a Cosenza,'città tutta femminista'

Oltre mille persone, secondo una stima delle forze dell'ordine, tra cui molti uomini, hanno partecipato ad una manifestazione svoltasi stasera a Cosenza contro la violenza sulle donne.

Con vari striscioni, fumogeni e campanacci ed al grido "oggi Cosenza è tutta femminista", i partecipanti alla manifestazione hanno sfilato lungo le principali vie del centro. In testa al corteo uno striscione con la scritta "Se domani non torno bruciate tutto. Per Giulia e per tutte".

La manifestazione si é conclusa davanti al Comune, dove c'é stata anche una serie di interventi.



