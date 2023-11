Comandante interregionale Finanza in visita a Reggio Calabria

Il comandante Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di finanza, generale di corpo d'armata Rosario Lorusso, ha visitato il Comando provinciale di Reggio Calabria. L'alto ufficiale ha incontrato i comandanti dei reparti della provincia ed il personale, ai quali ha manifestato il proprio "plauso per l'impegno assicurato a tutela della sicurezza economico-finanziaria nel territorio reggino". Lorusso ha consegnato ai militari che si sono particolarmente distinti in servizio i brevetti relativi delle ricompense morali concesse.

Successivamente, alla presenza di tutti gli ufficiali e dei comandanti di reparto, il comandante provinciale, generale Maurizio Cintura, ha affrontato le tematiche più rilevanti relative al personale, alla logistica e all'attività operativa.

Lorusso ha anche incontrato i delegati del Consiglio di base di rappresentanza militare e componenti dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia. Il giorno dopo, accompagnato dal comandante provinciale, ha visitato il Gruppo di Locri, dove, accolto dal comandante regionale, generale di divisione Gianluigi D'Alfonso, e dal comandante del Gruppo, ha incontrato i militari del reparto ai quali ha rivolto il proprio compiacimento per l'impegno e le attività svolte.

Il comandante Interregionale ha preso parte anche alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi alloggi dei militari della sede di Locri, realizzati al Centro termale Acque Sante ad Antonimina. Dopo i saluti di Lorusso, della prefetta di Reggio Clara Vaccaro, del sindaco Giuseppe Murdaca e dell'assessore regionale al Lavoro Giovanni Calabrese, la cerimonia è proseguita con il taglio del nastro inaugurale da parte della prefetta con la benedizione del Vescovo di Locri-Gerace monsignor Francesco Oliva.

La manifestazione, è scritto nella nota, "assume una significativa importanza per la sinergica collaborazione tra Guardia di finanza, Amministrazione regionale e Amministrazione comunale di Antonimina, che hanno lavorato insieme per la realizzazione della struttura che consente alle Fiamme Gialle di Locri di consolidare la propria presenza sul territorio e garantire ulteriormente la tutela della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini onesti".



