Maltratta per mesi madre, padre e sorella, arrestato

Un quadro in vetro frantumato sulla testa del padre, schiaffi e pugni alla madre e colpi alla schiena della sorella, intervenuta per difenderli, utilizzando un bastone: è quanto accaduto alcune sere fa a Melissa provocando l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato un ragazzo di 28 anni.

Dopo l'intervento dei sanitari, le vittime hanno denunciato formalmente il ragazzo, descrivendo un quadro fatto di violenza fisica e psicologica, che andava avanti da almeno un paio di mesi. Solo dopo l'episodio di violenza più grave, però, i genitori, esausti, dopo settimane di insulti, minacce di morte e aggressioni di ogni genere, hanno trovato la forza di denunciare il figlio.

L'uomo è stato portato nella Casa circondariale di Crotone su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.



